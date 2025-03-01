Стармер висловив свою підтримку Зеленському та Україні

Володимир Зеленський та Кір Стармер тиснуть руки. Фото: скриншот

Прем'єр Британії Кір Стармер висловив свою підтримку Володимиру Зеленському. Він заявив про готовність стояти з Україною до кінця.

Про це Кір Стармер сказав під час зустрічі з українським лідером в суботу, 1 березня.

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Стармер заявив, що народ Великої Британії відданий Україні. Він зауважив, що коли Зеленський прибув на Даунінг-стріт, британці зустрічали його оплесками.

"Вас повністю підтримують у всій країні (Британії. — Ред.). І ми з вами, з Україною, скільки б це не було потрібно. Сподіваюсь, ви чули ці оплески на вулиці. Це народ Британії вийшов, аби показати, як сильно ми підтримуємо Україну і показати нашу рішучість стояти з вами непохитно, щоб досягти того, чого ми прагнемо — тривалого миру", — сказав Стармер.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув у Лондон в суботу, 1 березня. Глава держави вже зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Крім того, Зеленський запланував ще низку важливих зустрічей. Одна з них — з королем Великої Британії Чарльзом III.