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Зеленський і Стармер зустрінуться на Даунінг-стріт

1 березня 2025 14:23
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Візит Зеленського до Британії — президент зустрінеться зі Стармером
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У суботу, 1 березня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться на Даунінг-стріт. 

Про це повідомив речник британського уряду, пише Sky News.

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Зустріч Зеленського і Стармера

За інформацією речника британського уряду, Зеленський і Стармер зустрінуться на Даунінг-стріт сьогодні в другій половині дня.

Завтра Стармер проведе саміт європейських лідерів, присвячений питанням майбутнього миру в Україні та механізмам його забезпечення. Він вважає, що така угода обов’язково має включати участь США.

Однак надії на єдність між Європою та Америкою щодо майбутнього України похитнулися через різке загострення відносин між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що літак українського президента вже приземлився у Лондоні.

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