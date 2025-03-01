Візит Зеленського до Британії — літак президента приземлився у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У суботу, 1 березня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Глава держави візьме участь у саміті європейських лідерів.

Про це свідчать дані ресурсу FlightAware.

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Зеленський прибув до Лондона

Після приземлення у Лондоні Зеленський покинув борт літака та пересів у свій кортеж.

Вже у неділю, 2 березня, Зеленський візьме участь у саміті європейських лідерів, організованому прем’єр-міністром Великої Британії.

На зустрічі політики обговорюватимуть війну в Україні та подальшу підтримку країни з боку союзників.

Маршрут літака Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 лютого Президент України Володимир Зеленський відвідав США, де посварився з американським лідером Дональдом Трампом та представниками його адміністрації. Згодом глава української держави зустрівся й поспілкувався з українською громадою у Вашингтоні, після чого вилетів до Лондона.