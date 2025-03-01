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Зеленский прибыл в Лондон для участия в саммите лидеров ЕС

1 марта 2025 13:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Визит Зеленского в Британию — самолет президента приземлился в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В субботу, 1 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Глава государства примет участие в саммите европейских лидеров.

Об этом свидетельствуют данные ресурса FlightAware.

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Зеленский прибыл в Лондон

После приземления в Лондоне Зеленский покинул борт самолета и пересел в свой кортеж.

Уже в воскресенье, 2 марта, Зеленский примет участие в саммите европейских лидеров, организованном премьер-министром Великобритании.

На встрече политики будут обсуждать войну в Украине и дальнейшую поддержку страны со стороны союзников.

Зеленський у Лондоні
Маршрут самолета Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где поссорился с американским лидером Дональдом Трампом и представителями его администрации. Впоследствии глава украинского государства встретился и пообщался с украинской громадой в Вашингтоне, после чего вылетел в Лондон.

Владимир Зеленский самолет Великобритания президент визит
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