Визит Зеленского в Британию — самолет президента приземлился в Лондоне

Зеленский прибыл в Лондон для участия в саммите лидеров ЕС
В субботу, 1 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Глава государства примет участие в саммите европейских лидеров.
Об этом свидетельствуют данные ресурса FlightAware.
Зеленский прибыл в Лондон
После приземления в Лондоне Зеленский покинул борт самолета и пересел в свой кортеж.
Уже в воскресенье, 2 марта, Зеленский примет участие в саммите европейских лидеров, организованном премьер-министром Великобритании.
На встрече политики будут обсуждать войну в Украине и дальнейшую поддержку страны со стороны союзников.
Напомним, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где поссорился с американским лидером Дональдом Трампом и представителями его администрации. Впоследствии глава украинского государства встретился и пообщался с украинской громадой в Вашингтоне, после чего вылетел в Лондон.
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