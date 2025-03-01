Визит Зеленского в Британию — самолет президента приземлился в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В субботу, 1 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Глава государства примет участие в саммите европейских лидеров.

Об этом свидетельствуют данные ресурса FlightAware.

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После приземления в Лондоне Зеленский покинул борт самолета и пересел в свой кортеж.

Уже в воскресенье, 2 марта, Зеленский примет участие в саммите европейских лидеров, организованном премьер-министром Великобритании.

На встрече политики будут обсуждать войну в Украине и дальнейшую поддержку страны со стороны союзников.

Маршрут самолета Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где поссорился с американским лидером Дональдом Трампом и представителями его администрации. Впоследствии глава украинского государства встретился и пообщался с украинской громадой в Вашингтоне, после чего вылетел в Лондон.