Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський з візитом у США. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся й поспілкувався з українською громадою у Вашингтоні. Главу держави зустріли оплесками та словами вдячності.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram в суботу, 1 березня.

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У Вашингтоні українці зазначили — президент Зеленський гідно представив народ у Білому домі у п’ятницю, 28 лютого.

"Український дім у Вашингтоні. Зустрівся з українською громадою", — написав глава держави.

Також він зазначив, що дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після.

Зеленський наголосив, що людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені.



"Дякую за підтримку в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців і допомогу — не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку в Білому домі, яка відбулася з лідером США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом у п'ятницю, 28 лютого.

Крім того, коментуючи суперечку з президентом Дональдом Трампом, Зеленський сказав, що не вважає, що зробив щось погане.