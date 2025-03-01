Зеленський прокоментував суперечку з Трампом у Білому домі

Зеленський відповів, чи перепрошуватиме перед Трампом
Український лідер Володимир Зеленський прокоментував суперечку з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, він не думає, що зробив щось погане.
Про це глава держави сказав в інтервʼю Fox News у суботу, 1 березня.
Зеленський не перепрошуватиме перед Трампом
"Я не думаю, що ми зробили щось погане. При всій повазі до демократії і медіа, думаю треба розуміти позицію України", — наголосив український лідер.
Він вважає, що суперечка у Білому домі є поганою для обох сторін.
Водночас глава держави наголосив, що не повернувся б зараз у Білий дім, якби була така можливість.
Крім того, у Зеленського запитали, чи вважає він, що сутичка була заздалегідь запланована.
"Я не знаю", — відповів він.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Сполучені Штати допомогли Україні вижити. Він подякував за підтримку.
Також Зеленський наголосив, що Україна готова до миру, але для цього потрібно забезпечити відповідні гарантії.
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