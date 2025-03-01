Україна готова до миру, але потрібні гарантії — заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова до миру. За його словами, для цього необхідні гарантії.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Fox News у суботу, 1 березня.

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Україна готова до миру

"Ми готові до миру. Але ми маємо бути у сильній позиції", — наголосив Зеленський.

За його словами, Україні потрібні гарантії.

Нагадаємо, Зеленський висловив подяку лідеру США Дональду Трампу та американському народу за підтримку.

Також американський президент зазначив, що готовий відновити переговори із Зеленським, якщо той "захоче миру".