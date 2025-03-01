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Україні потрібні гарантії для кінця війни — заява Зеленського

1 березня 2025 01:16
Аркадій Пастула - Редактор
Україна готова до миру, але потрібні гарантії — заява Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова до миру. За його словами, для цього необхідні гарантії.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Fox News у суботу, 1 березня.

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"Ми готові до миру. Але ми маємо бути у сильній позиції", — наголосив Зеленський.

За його словами, Україні потрібні гарантії.

Нагадаємо, Зеленський висловив подяку лідеру США Дональду Трампу та американському народу за підтримку.

Також американський президент зазначив, що готовий відновити переговори із Зеленським, якщо той "захоче миру".

Володимир Зеленський США війна Дональд Трамп Україна
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