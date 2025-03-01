Трамп висунув умову для відновлення переговорів з Зеленським

Трамп назвав умову для відновлення переговорів із Зеленським
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав умову, яка необхідна для поновлення переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським. Між політиками у пʼятницю, 28 лютого, спалахнув скандал у Білому домі.
Про це повідомляє Reuters.
Переговори між Трампом та Зеленським
За словами лідера США, для відновлення розмови Зеленський повинен сказати, що хоче миру.
"А не Путін те, Путін се, негативні речі.У нього немає карт", – заявив Трамп.
Він знову повторив, що Зеленський нібито "не виглядав людиною, яка хоче миру". Трамп додав, що прагне миру, а не десятирічної війни.
Нагадаємо, у Білому домі відбулася гаряча суперечка між Зеленським та Трампом. Також кілька зауважень зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Крім того, Венс відповів на запитання Зеленського щодо того, чи був він в Україні, заявивши, що "бачив усе у сторіз".
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