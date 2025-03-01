Трамп висунув умову для відновлення переговорів з Зеленським

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав умову, яка необхідна для поновлення переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським. Між політиками у пʼятницю, 28 лютого, спалахнув скандал у Білому домі.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами лідера США, для відновлення розмови Зеленський повинен сказати, що хоче миру.

"А не Путін те, Путін се, негативні речі.У нього немає карт", – заявив Трамп.

Він знову повторив, що Зеленський нібито "не виглядав людиною, яка хоче миру". Трамп додав, що прагне миру, а не десятирічної війни.

Нагадаємо, у Білому домі відбулася гаряча суперечка між Зеленським та Трампом. Також кілька зауважень зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Крім того, Венс відповів на запитання Зеленського щодо того, чи був він в Україні, заявивши, що "бачив усе у сторіз".