Суперечка між Зеленським, Трампом і Венсом у Білому домі — відео

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

У Білому домі у пʼятницю, 28 лютого, сталася суперечка між Президентом України Володимиром Зеленським та лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Крім того, декілька реплік сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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Суперечка у Білому домі

Венс заявив, що потрібно працювати дипломатично.

Президент Зеленський сказав, що російський диктатор Володимир Путін окупував велику частину України, починаючи з 2014 року. За його словами, протягом цього часу у США змінювалися лідери.

"У 2014 році Путіна ніхто не зупинив. Він окупував та взяв, він вбив людей. З 2014 до 2022 ситуація та ж сама: люди вмирали на лінії зіткнення. Ми мали з ним багато розмов і ми підписали угоду про перемирʼя в 2019 році. Були присутні Макрон та Меркель. Ми підписали контракт на газ. Після цього Путін порушив перемирʼя та не провів обмін полоненими. Про яку дипломатію Джей Ді ти говориш?" — наголосив український лідер.

Венс сказав, що має на увазі дипломатію, яка покладе край знищенню України. За його словами, зі сторони Зеленського була неповага прийти до Овального кабінету та обговорювати це питання перед ЗМІ. Віцепрезидент США заявив, що глава України "повинен дякувати Трампу".

Зеленський зазначив, що наразі Штати не відчувають агресію, оскільки їх розділяє океан. Трамп закликав українського лідера не говорити так.

"Ви не в позиції диктувати, що ми будемо відчувати. Ми будемо відчувати себе дуже добре. Ви зараз не в дуже хорошій позиції, у вас зараз немає карт. Ви ризикуєте з Третьою світовою війною", — сказав лідер США.

Зеленський заявив, що не грає в розумника та розмовляє абсолютно серйозно.

"Те, що ви робите, дуже велика неповага до США", — наголосив Трамп.

Згодом Венс почав дорікати главі України, що він "жодного разу не подякував США". За словами Трампа, Київ не перемагає та має багато проблем.

"Ми залишаємося у нашій країні, залишаємося сильними від самого початку. І ми вдячні, що залишаємося в цьому кабінеті, і не тільки", — зазначив Зеленський.

Трамп наголосив, що Штати надали України 350 мільярдів доларів, якби не ця допомога, то "війна б закінчилася за два тижні". Зеленський відповів, що чув від російського диктатора вже про три дні.

"Ми знаємо, що ти неправий", — сказав Венс.

Трамп знову заявив, що у Зеленського "майже немає солдатів".

"Ми хочемо припинити війну, але з гарантіями. Запитайте у наших людей, що вони думають про припинення війни", — наголосив Зеленський.

Лідер США сказав, що Україна повинна бути вдячною, оскільки в неї "немає козирів". За його словами, Путін міг порушити домовленості з Обамою та Бушем, а також Байденом, а з ним — не порушить.

"Ваші люди дуже хоробрі. Ви або укладете угоду, або ми виходимо, і вам доведеться боротися. У вас немає карт", — додав Трамп.

Нагадаємо, після скандалу Зеленський зробив першу заяву. Він подякував Сполученим Штатам за підтримку.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що Зеленський активно бореться за Україну, наголосивши на необхідності стабільного і тривалого миру, а також гарантій безпеки.