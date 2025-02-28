Зеленський зробив першу заяву після візиту до Білого дому
Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після скандалу в Білому домі у пʼятницю, 28 лютого. Він подякував Америці за підтримку.
Про це український лідер написав у соцмережі X.
Перша заява Зеленського після скандалу
"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту Трампу, Конгресу та американському народу", — наголосив Зеленський.
Він додав, що Україна потребує справедливого і тривалого миру, наразі робота триває.
Нагадаємо, під час розмови у Білому домі між Зеленським та Трампом виникла суперечка щодо підтримки України та ситуації на фронті.
Згодом український лідер достроково покинув Білий дім. У мережі показали кадри.
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