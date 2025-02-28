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Зеленський зробив першу заяву після візиту до Білого дому

28 лютого 2025 21:27
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський зробив першу заяву після скандалу в Білому домі
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після скандалу в Білому домі у пʼятницю, 28 лютого. Він подякував Америці за підтримку.

Про це український лідер написав у соцмережі X.

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"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту Трампу, Конгресу та американському народу", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна потребує справедливого і тривалого миру, наразі робота триває.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час розмови у Білому домі між Зеленським та Трампом виникла суперечка щодо підтримки України та ситуації на фронті.

Згодом український лідер достроково покинув Білий дім. У мережі показали кадри.

Володимир Зеленський США скандал Дональд Трамп Україна
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