Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після скандалу в Білому домі у пʼятницю, 28 лютого. Він подякував Америці за підтримку.

Про це український лідер написав у соцмережі X.

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"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту Трампу, Конгресу та американському народу", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна потребує справедливого і тривалого миру, наразі робота триває.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час розмови у Білому домі між Зеленським та Трампом виникла суперечка щодо підтримки України та ситуації на фронті.

Згодом український лідер достроково покинув Білий дім. У мережі показали кадри.