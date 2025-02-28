Суперечка Трампа і Зеленського — чому посварились президенти

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Білого дому на зустріч з Дональдом Трампом. Однак під час розмови між лідерами виникла суперечка щодо підтримки Києва та ситуації на фронті.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Суперечка Трампа і Зеленського

Під час зустрічі Зеленського і Трампа між лідерами виник конфлікт через різне бачення ситуації в Україні. На початку брифінгу лідер США висловив думку, що Україна та Росія якнайшвидше повинні укласти мирну угоду про завершення війни, і лише після цього вже можна говорити про гарантії безпеки.

"Ми з нетерпінням чекаємо на швидке завершення цього. Ми не сподіваємося надсилати багато зброї. Ми з нетерпінням чекаємо на закінчення війни, щоб ми могли робити інші справи", — наголосив він.

Після цього Трамп заявив, що Київ повинен бути вдячним Америці і не ставити своїх умов, адже в нього "немає карт на руках". Коли український лідер відповів, що Штати не мають права вказувати, що робити нашій державі, Трамп заявив, що Зеленський проявляє неповагу до Америки.

Крім того, очільник Білого дому пригадав, що саме завдяки американській зброї Україна так довго тримається на фронті.

"Якби ви не мали нашої зброї та техніки, ця війна закінчилася б за два тижні", — заявив Дональд Трамп.

"Я чув від Путіна про три дні, а тепер вже два тижні", — відповів Володимир Зеленський.

На цьому суперечка не закінчилася, адже Дональд Трамп зазначив, що його попередники, зокрема Джо Байден, "вели провальну політику щодо України та Росії". За його словами, він не впевнений, що наша держава може виступити з позиції сили без США.

"Я дав вам можливість виступати з позиції сили. А чи можете це робити без США? У вас сміливі люди, але я сумніваюся ... Або ми робимо угоду, або ви виходите. Я розумію, що це буде тяжко. У вас немає на руках карток. Коли ми підпишемо угоду — будете у найкращій позиції. Але треба висловлювати подяку", — заявив американський президент.

Після цього публічна частина розмови скінчилася.

Нагадаємо, на початку розмови Дональд Трамп зробив зауваження Зеленському через зовнішній вигляд. Американці незадоволені, що український лідер не дотримується офіційного стилю в одязі.

Крім того, президент США дорікнув главі української держави про зброю.