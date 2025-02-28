Зустріч Зеленського і Трампа — між президентами трапилась суперечка

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 лютого, між президентами виникла суперечка. Вона стосувалась війни та військової допомоги.

Про це стало відомо з трансляції, яку з місця подій ведуть американські ЗМІ.

Читайте також:

Суперечка між Трампом і Зеленським

Спілкуючись із Зеленським, Трамп підвищив голос та заявив, що Україна повинна бути вдячною, адже в "Києва немає карт на руках".

"Ви маєте бути вдячними. Ми вам дали 350 млрд доларів. Ви зараз перебуваєте у важкій ситуації. У вас немає сильних карт на руках. Ми хочемо врятувати вашу країну і зупинити війну. Ви не можете говорити: "Я не хочу зупинити війну". Без нас у вас немає ніяких сильних карт на руках", — сказав лідер США.

Водночас Зеленський відповів, що "не грає тут у карти". Також президент України заявив, що Штати не мають права вказувати, що робити нашій державі. Натомість Трамп відповів, що Зеленський проявляє неповагу до Америки.

Продовжуючи дискусію Трамп наголосив, якби Америка не дала Україну зброю, то ця війна закінчилась би за два тижні.

"Я чув від Путіна про три дні, а тепер вже два тижні", — відповів Володимир Зеленський.

Крім того, перепалка виникла між главою української держави та з віцепрезидентом США Ді Венсом. Представник Америки вкотре заявляв на необхідності дипломатії для врегулювання війна з РФ.

"Я вже підписував угоду із Путіним, в присутності Макрона та Меркель. Про яку дипломатію тут йдеться?" — сказав у відповідь Зеленський.

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі Дональд Трамп відповів, він за Україну чи за Росію.

Крім того, він відповів, чи звільнять росіяни окуповані території.