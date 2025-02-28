Встреча Зеленского и Трампа — между президентами произошел спор

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля, между президентами возник спор. Он касался войны и военной помощи.

Об этом стало известно из трансляции, которую с места событий ведут американские СМИ.

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Спор между Трампом и Зеленским

Общаясь с Зеленским, Трамп повысил голос и заявил, что Украина должна быть благодарной, ведь у "Киева нет карт на руках".

"Вы должны быть благодарными. Мы вам дали 350 млрд долларов. Вы сейчас находитесь в трудной ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить: "Я не хочу остановить войну". Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках", — сказал лидер США.

В то же время Зеленский ответил, что "не играет здесь в карты". Также президент Украины заявил, что Штаты не имеют права указывать, что делать нашему государству. Зато Трамп ответил, что Зеленский проявляет неуважение к Америке.

Продолжая дискуссию лидер США отметил, если бы Америка не дала Украине оружие, то эта война закончилась бы за две недели.

"Я слышал от Путина о трех днях, а теперь уже две недели", — ответил Владимир Зеленский.

Кроме того, перепалка возникла между главой украинского государства и с вице-президентом США Ди Вэнсом. Представитель Америки в очередной раз заявлял о необходимости дипломатии для урегулирования война с РФ.

"Я уже подписывал соглашение с Путиным, в присутствии Макрона и Меркель. О какой дипломатии здесь идет речь? " — сказал в ответ Зеленский.

Напомним, во время встречи в Белом доме Дональд Трамп ответил, он за Украину или за Россию.

Кроме того, он ответил, освободят ли россияне оккупированные территории.