Чи звільнить РФ окуповані території — Трамп відповів

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Дональд Трамп відповів на питання про те, чи підуть російські війська з окупованих територій. За його словами, йдеться про велику територію.

Про це Дональд Трамп повідомив під час брифінгу у п'ятницю, 28 лютого.

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Президент Сполучених Штатів не дав чіткої відповіді на те, чи поверне Росія окуповані території України.

"Подивимося. Там велика територія", — заявив Трамп.

Нагадаємо, також Трамп заявив, що Америка буде постачати зброю Україні. Однак Президент США надіється, що не потрібно буде довго цього робити.

Крім того, лідер США заявив, що його мають запам'ятати як миротворця. Трамп переконаний, що він рятує життя.