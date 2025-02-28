Освободит ли РФ оккупированные территории — Трамп ответил

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Дональд Трамп ответил на вопрос о том, уйдут ли российские войска с оккупированных территорий. По его словам, речь идет о большой территории.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время брифинга в пятницу, 28 февраля.

Читайте также:

Трамп о деоккупации территорий Украины

Президент Соединенных Штатов не дал четкого ответа на то, вернет ли Россия оккупированные территории Украины.

"Посмотрим. Там большая территория", — заявил Трамп.

Напомним, также Трамп заявил, что Америка будет поставлять оружие Украине. Однако Президент США надеется, что не нужно будет долго этого делать.

Кроме того, лидер США заявил, что его должны запомнить как миротворца. Трамп убежден, что он спасает жизни.