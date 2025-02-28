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Трамп ответил, освободят ли россияне оккупированные территории

28 февраля 2025 19:17
Ольга Антоновская - редактор
Освободит ли РФ оккупированные территории — Трамп ответил
Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Дональд Трамп ответил на вопрос о том, уйдут ли российские войска с оккупированных территорий. По его словам, речь идет о большой территории.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время брифинга в пятницу, 28 февраля.

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Президент Соединенных Штатов не дал четкого ответа на то, вернет ли Россия оккупированные территории Украины.

"Посмотрим. Там большая территория", — заявил Трамп.

Напомним, также Трамп заявил, что Америка будет поставлять оружие Украине. Однако Президент США надеется, что не нужно будет долго этого делать.

Кроме того, лидер США заявил, что его должны запомнить как миротворца. Трамп убежден, что он спасает жизни.

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