Трамп хоче, щоб його запамʼятали як миротворця

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хоче, аби його запамʼятали як миротворця. За його словами, він рятує життя.

Про це Дональд Трамп сказав у Білому домі у пʼятницю, 28 лютого.

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Трамп сподівається, що його запам’ятають як миротворця. Лідер США наголосив, що зупинив дуже багато воєн.

"Я роблю це, щоб рятувати життя — понад усе інше... це може призвести до Третьої світової війни. Це йшло в неправильному напрямку", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський висловив думку щодо угоди із США, зазначивши, що цей документ створить нові можливості для розвитку бізнесу та залучення інвестицій.

Також Трамп не дав чіткої відповіді на те, чи поверне Росія окуповані території України.