Трамп хочет, чтобы его запомнили как миротворца

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы его запомнили как миротворца. По его словам, он спасает жизни.

Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в пятницу, 28 февраля.

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Трамп надеется, что его запомнят как миротворца. Лидер США подчеркнул, что остановил очень много войн.

"Я делаю это, чтобы спасать жизни — превыше всего остального... это может привести к Третьей мировой войне. Это шло в неправильном направлении", — добавил он.

Напомним, Зеленский высказал мнение о соглашении с США, отметив, что этот документ создаст новые возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Также Трамп не дал четкого ответа на то, вернет ли Россия оккупированные территории Украины.