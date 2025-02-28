Трамп хочет, чтобы его запомнили как миротворца

Трамп хочет, чтобы его запомнили миротворцем
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы его запомнили как миротворца. По его словам, он спасает жизни.
Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в пятницу, 28 февраля.
Трамп хочет запомниться миротворцем
Трамп надеется, что его запомнят как миротворца. Лидер США подчеркнул, что остановил очень много войн.
"Я делаю это, чтобы спасать жизни — превыше всего остального... это может привести к Третьей мировой войне. Это шло в неправильном направлении", — добавил он.
Напомним, Зеленский высказал мнение о соглашении с США, отметив, что этот документ создаст новые возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций.
Также Трамп не дал четкого ответа на то, вернет ли Россия оккупированные территории Украины.
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