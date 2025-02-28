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Угода із США — Зеленський пояснив нові можливості для України

28 лютого 2025 19:06
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський прокоментував угоду із США, що відкриє нові можливості для України
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський у Білому домі прокоментував угоду зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, документ відкриє нові можливості для інвестицій та бізнесу.

Про це Володимир Зеленський сказав у Білому домі у пʼятницю, 28 лютого.

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Зеленський зазначив, що в Україні ніколи не було енергетичних терміналів, а угода дає ці можливості.

"Тобто наступний документ, але в цих рамках. Ми бачимо справді гарну угоду. Для нас це дуже важливо і, я думаю, для безпеки Європи також. У нас найбільше сховище газу в Європі і ми можемо його використовувати. Ви можете підтримати енергетику і ми це зробимо, як Європа підтримала нас", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США продовжуватимуть постачання зброї Україні, водночас висловивши надію, що "не буде необхідності відправляти великі обсяги".

Також Трамп наголосив, що суть нової угоди, аби Україна не повернулася до війни.

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