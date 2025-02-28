Україна не повернеться до війни — Трамп прокоментував угоду

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна не повернеться до війни. За його словами, це суть нової угоди.

Про це Дональд Трамп сказав у Білому домі у пʼятницю, 28 лютого.

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Україна не повернеться до війни

"Суть нової угоди полягає в тому, що ви не повернетеся до війни", — наголосив Трамп.

За його словами, хоча Україні доведеться йти на певні компроміси, це неминуче, оскільки "неможливо укласти угоду без компромісів".

Трамп каже, що ці поступки будуть значно меншими, ніж багато хто вважає, і не такими серйозними.

Нагадаємо, Трамп прокоментував угоду, яку підпишуть між Україною та США. Він зазначив, що Америка використовуватиме її для всіх своїх дій.

Також Президент Володимир Зеленський наголосив Трампу, що Україна проти ідеї щодо простого припинення вогню та перемир'я з РФ.