Припинення вогню та перемир'я з РФ — Зеленський виступив проти

Президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна проти ідеї щодо простого припинення вогню та перемир'я з РФ, яку нещодавно озвучив американський лідер Дональд Трамп.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Вашингтоні в п'ятницю, 28 лютого.

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За словами Зеленського, Україна проти припинення вогню, оскільки Росія його порушуватиме.

"Нам потрібне не просто припинення вогню. Ми вже робили так, Путін порушував його 25 разів", — заявив Зеленський.

Водночас Трамп вкотре наголосив, що угода про припинення вогню в Україні є неминучою. Також глава Білого дому сказав, що Зеленському доведеться піти на компроміси.

Раніше під час пресконференції американський лідер відповів, чи звільнять росіяни окуповані території. Також він заявив, що хоче, аби його запамʼятали як миротворця.