Прекращение огня и перемирие с РФ — Зеленский выступил против

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина против идеи относительно простого прекращения огня и перемирия с РФ, которую недавно озвучил американский лидер Дональд Трамп.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля.

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По словам Зеленского, Украина против прекращения огня, поскольку Россия будет его нарушать.

"Нам нужно не просто прекращение огня. Мы уже делали так, Путин нарушал его 25 раз", — заявил Зеленский.

В то же время Трамп в очередной раз подчеркнул, что соглашение о прекращении огня в Украине является неизбежным. Также глава Белого дома сказал, что Зеленскому придется пойти на компромиссы.

Ранее во время пресс-конференции американский лидер ответил, освободят ли россияне оккупированные территории. Также он заявил, что хочет, чтобы его запомнили как миротворца.