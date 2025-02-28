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Трамп заявил, что Украина не вернется к войне

28 февраля 2025 19:01
Аркадий Пастула - Редактор
Украина не вернется к войне — Трамп прокомментировал соглашение
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина не вернется к войне. По его словам, это суть нового соглашения.

Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в пятницу, 28 февраля.

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"Суть нового соглашения заключается в том, что вы не вернетесь к войне", — подчеркнул Трамп.

По его словам, хотя Украине придется идти на определенные компромиссы, это неизбежно, поскольку "невозможно заключить соглашение без компромиссов".

Трамп говорит, что эти уступки будут значительно меньше, чем многие считают, и не такими серьезными.

Напомним, Трамп прокомментировал соглашение, которое подпишут между Украиной и США. Он отметил, что Америка будет использовать его для всех своих действий.

Также Президент Владимир Зеленский отметил Трампу, что Украина против идеи относительно простого прекращения огня и перемирия с РФ.

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