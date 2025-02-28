Зеленский прокомментировал соглашение с США, которое откроет новые возможности для Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Украины Владимир Зеленский в Белом доме прокомментировал соглашение с Соединенными Штатами Америки. По его словам, документ откроет новые возможности для инвестиций и бизнеса.

Об этом Владимир Зеленский сказал в Белом доме в пятницу, 28 февраля.

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Зеленский отметил, что в Украине никогда не было энергетических терминалов, а соглашение дает эти возможности.

"То есть следующий документ, но в этих рамках. Мы видим действительно хорошее соглашение. Для нас это очень важно и, я думаю, для безопасности Европы также. У нас самое большое хранилище газа в Европе и мы можем его использовать. Вы можете поддержать энергетику и мы это сделаем, как Европа поддержала нас", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, Трамп заявил, что США будут продолжать поставки оружия Украине, одновременно выразив надежду, что "не будет необходимости отправлять большие объемы".

Также Трамп отметил, что суть нового соглашения, чтобы Украина не вернулась к войне.