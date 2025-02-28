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За Україну чи за Росію — Трамп відповів та зробив заяву

28 лютого 2025 19:21
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп відповів, кого він підтримує у війні в Україні
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів, за Росію він, чи за Україну. Він наголосив, що "посередині".

Про це Дональд Трамп сказав у Білому домі у пʼятницю, 28 лютого.

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Лідер США заявив, що він посередині — за Україну та за Росію.

"Я і за Україну, і за Росію. Я хочу, щоб це було вирішено", — наголосив Трамп.

Він знову закликав Європу та НАТО до більш активних дій.

Нагадаємо, Трамп висловився щодо можливості зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним і Президентом України Володимиром Зеленським.

Також Трамп хоче, аби його запамʼятали миротворцем, оскільки "він рятує життя".

США війна Дональд Трамп Україна Росія
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