Трамп ответил, кого он поддерживает в войне в Украине

За Украину или за Россию — Трамп ответил и сделал заявление
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил, за Россию он или за Украину. Он подчеркнул, что "посередине".
Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в пятницу, 28 февраля.
Заявление Трампа по поводу войны
Лидер США заявил, что он посередине — за Украину и за Россию.
"Я и за Украину, и за Россию. Я хочу, чтобы это было решено", — подчеркнул Трамп.
Он вновь призвал Европу и НАТО к более активным действиям.
Напомним, Трамп высказался о возможности встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также Трамп хочет, чтобы его запомнили миротворцем, поскольку "он спасает жизни".
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