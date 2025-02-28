Трамп ответил, кого он поддерживает в войне в Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил, за Россию он или за Украину. Он подчеркнул, что "посередине".

Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в пятницу, 28 февраля.

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Лидер США заявил, что он посередине — за Украину и за Россию.

"Я и за Украину, и за Россию. Я хочу, чтобы это было решено", — подчеркнул Трамп.

Он вновь призвал Европу и НАТО к более активным действиям.

Напомним, Трамп высказался о возможности встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Трамп хочет, чтобы его запомнили миротворцем, поскольку "он спасает жизни".