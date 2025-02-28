Трамп прокоментував можливу зустріч Путіна та Зеленського

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував, чи відбудеться зустріч російського диктатора Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, "вони не подобаються один одному".

Про це Дональд Трамп сказав у Білому домі у пʼятницю, 28 лютого.

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У Білому домі Трамп відповів, чи буде зустріч із Путіним і Зеленським.

"Вони не подобаються один одному", — сказав американський лідер.

Нагадаємо, Трамп висловив бажання, щоб його запам'ятали як миротворця. Він наголосив, що рятує життя.

Також Зеленський заявив, що угода зі Штатами відкриє нові можливості для інвестицій та бізнесу.