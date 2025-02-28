Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Можлива зустріч Путіна та Зеленського — Трамп прокоментував arrow

Можлива зустріч Путіна та Зеленського — Трамп прокоментував

28 лютого 2025 19:15
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп прокоментував можливу зустріч Путіна та Зеленського
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував, чи відбудеться зустріч російського диктатора Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, "вони не подобаються один одному".

Про це Дональд Трамп сказав у Білому домі у пʼятницю, 28 лютого.

Читайте також:

Путін та Зеленський

У Білому домі Трамп відповів, чи буде зустріч із Путіним і Зеленським. 

"Вони не подобаються один одному", — сказав американський лідер.

Нагадаємо, Трамп висловив бажання, щоб його запам'ятали як миротворця. Він наголосив, що рятує життя.

Також Зеленський заявив, що угода зі Штатами відкриє нові можливості для інвестицій та бізнесу.

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп Україна Білий дім
Реклама
Реклама
Реклама