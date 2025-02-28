Трамп прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского

Возможная встреча Путина и Зеленского — Трамп прокомментировал
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал, состоится ли встреча российского диктатора Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, "они не нравятся друг другу".
Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в пятницу, 28 февраля.
Путин и Зеленский
В Белом доме Трамп ответил, будет ли встреча с Путиным и Зеленским.
"Они не нравятся друг другу", — сказал американский лидер.
Напомним, Трамп выразил желание, чтобы его запомнили как миротворца. Он подчеркнул, что спасает жизни.
Также Зеленский заявил, что соглашение со Штатами откроет новые возможности для инвестиций и бизнеса.
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