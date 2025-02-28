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Трамп зробив зауваження Зеленському через зовнішній вигляд

28 лютого 2025 20:00
Анастасія Писаненко - редактор
Трамп зробив зауваження Зеленському через зовнішній вигляд
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Анастасія Писаненко - редактор

Під час недавньої розмови між колишнім президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським відбувся діалог щодо зовнішнього вигляду українського лідера. Трамп не оцінив його.

Про це Дональд Трамп повідомив під час брифінгу у п'ятницю, 28 лютого.

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Що сказав Трамп про костюм Зеленського

Трамп запитав Зеленського: "У вас взагалі є костюм?".

Зеленський спокійно відповів: "Так, є".

Проте Трамп продовжив тему, наголосивши, що деякі американці незадоволені тим, що український лідер не дотримується офіційного стилю в одязі.

"Я носитиму його, коли в нас закінчиться війна", — відповів Зеленський.

Нагадаємо, також Трамп заявив, що Америка буде постачати зброю Україні. Однак Президент США надіється, що не потрібно буде довго цього робити. 

Крім того, лідер США заявив, що його мають запам'ятати як миротворця. Трамп переконаний, що він рятує життя.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп Україна
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