Трамп сделал замечание Зеленскому из-за внешнего вида

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Во время недавнего разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся диалог относительно внешнего вида украинского лидера. Трамп не оценил его.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время брифинга в пятницу, 28 февраля.

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Что сказал Трамп о костюме Зеленского

Трамп спросил Зеленского: "У вас вообще есть костюм?".

Зеленский спокойно ответил: "Да, есть".

Однако Трамп продолжил тему, отметив, что некоторые американцы недовольны тем, что украинский лидер не придерживается официального стиля в одежде.

"Я буду носить его, когда у нас закончится война", — ответил Зеленский.

Напомним, также Трамп заявил, что Америка будет поставлять оружие Украине. Однако Президент США надеется, что не нужно будет долго этого делать.

Кроме того, лидер США заявил, что его должны запомнить как миротворца. Трамп убежден, что он спасает жизни.