Трамп дорікнув Зеленському за військову допомогу

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дорікнув українському лідеру Володимиру Зеленського за надану зброю та техніку. За його словами, якби цього не було, війна завершилася б за два тижні.

Про це Дональд Трамп сказав у Білому домі у пʼятницю, 28 лютого.

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"Ми дали вам 350 млрд доларів зброєю, обладнанням. Якби ви не мали нашої зброї та техніки, ця війна закінчилася б за два тижні", — заявив Трамп.

Зеленський наголосив, що чув від російського диктатора Володимира Путіна про три дні, а тепер — два тижні.

Нагадаємо, Трамп відповів на питання, чи він на боці Росії, чи України, зазначивши, що його позиція "посередині".

Також під час зустрічі Зеленського та Трампа виникла суперечка, яка стосувалась війни та надання військової допомоги.