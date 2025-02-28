Трамп упрекнул Зеленского за военную помощь

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского за предоставленное оружие и технику. По его словам, если бы этого не было, война завершилась бы за две недели.

Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в пятницу, 28 февраля.

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"Мы дали вам 350 млрд долларов оружием, оборудованием. Если бы вы не имели нашего оружия и техники, эта война закончилась бы за две недели", — заявил Трамп.

Зеленский отметил, что слышал от российского диктатора Владимира Путина о трех днях, а теперь — две недели.

Напомним, Трамп ответил на вопрос, он на стороне России или Украины, отметив, что его позиция "посередине".

Также во время встречи Зеленского и Трампа возник спор, который касался войны и предоставления военной помощи.