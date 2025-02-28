Спор Трампа и Зеленского — почему поссорились президенты

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом. Однако во время разговора между лидерами возник спор относительно поддержки Киева и ситуации на фронте.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Спор Трампа и Зеленского

Во время встречи Зеленского и Трампа между лидерами возник конфликт из-за разного видения ситуации в Украине. В начале брифинга лидер США высказал мнение, что Украина и Россия как можно быстрее должны заключить мирное соглашение о завершении войны, и только после этого уже можно говорить о гарантиях безопасности.

"Мы с нетерпением ждем скорейшего завершения этого. Мы не надеемся посылать много оружия. Мы с нетерпением ждем окончания войны, чтобы мы могли делать другие дела", — подчеркнул он.

После этого Трамп заявил, что Киев должен быть благодарным Америке и не ставить своих условий, ведь у него "нет карт на руках". Когда украинский лидер ответил, что Штаты не имеют права указывать, что делать нашему государству, Трамп заявил, что Зеленский проявляет неуважение к Америке.

Кроме того, глава Белого дома напомнил, что именно благодаря американскому оружию Украина так долго держится на фронте.

"Если бы вы не имели нашего оружия и техники, эта война закончилась бы за две недели", — заявил Дональд Трамп.

"Я слышал от Путина о трех днях, а теперь уже две недели", — ответил Владимир Зеленский.

На этом спор не закончился, ведь Дональд Трамп отметил, что его предшественники, в частности Джо Байден, "вели провальную политику в отношении Украины и России". По его словам, он не уверен, что наше государство может выступить с позиции силы без США.

"Я дал вам возможность выступать с позиции силы. А можете ли это делать без США? У вас смелые люди, но я сомневаюсь... Либо мы заключаем сделку, либо вы выходите. Я понимаю, что это будет тяжело. У вас нет на руках карт. Когда мы подпишем соглашение — будете в лучшей позиции. Но надо выражать благодарность", — заявил американский президент.

После этого публичная часть разговора закончилась.

Напомним, в начале разговора Дональд Трамп сделал замечание Зеленскому из-за внешнего вида. Американцы недовольны, что украинский лидер не придерживается официального стиля в одежде.

Кроме того, президент США упрекнул главу украинского государства об оружии.