Зеленский сделал первое заявление после визита в Белый дом
Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после скандала в Белом доме в пятницу, 28 февраля. Он поблагодарил Америку за поддержку.
Об этом украинский лидер написал в соцсети X.
Первое заявление Зеленского после скандала
"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту Трампу, Конгрессу и американскому народу", — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина нуждается в справедливом и длительном мире, сейчас работа продолжается.
Напомним, во время разговора в Белом доме между Зеленским и Трампом возник спор о поддержке Украины и ситуации на фронте.
Впоследствии украинский лидер досрочно покинул Белый дом. В сети показали кадры.
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