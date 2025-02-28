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Зеленский сделал первое заявление после визита в Белый дом

28 февраля 2025 21:27
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский сделал первое заявление после скандала в Белом доме
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после скандала в Белом доме в пятницу, 28 февраля. Он поблагодарил Америку за поддержку.

Об этом украинский лидер написал в соцсети X.

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"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту Трампу, Конгрессу и американскому народу",  подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина нуждается в справедливом и длительном мире, сейчас работа продолжается.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, во время разговора в Белом доме между Зеленским и Трампом возник спор о поддержке Украины и ситуации на фронте.

Впоследствии украинский лидер досрочно покинул Белый дом. В сети показали кадры.

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