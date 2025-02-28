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Оглядач Bild висловив неоднозначну думку після сварки у США

28 лютого 2025 21:59
Карина Приходько - Редактор
Сварка між Зеленським і Трампом — реакція експерта
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Карина Приходько - Редактор

Після сварки в Білому домі 28 лютого військовий оглядач Bild Юліан Рьопке назвав Ді Венса і Дональда Трампа найгіршими віцепрезидентами і президентами США. Водночас він наголосив, що Володимиру Зеленському не потрібно ступати в конфлікт.

Про це Юліан Рьопке написав у Х (Twitter). 

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"Чи є Венс і Трамп найгіршими віцепрезидентами і президентами США? Звичайно, так", — наголосив Рьопке.

Експерт вважає, що Зеленському не варто було вступати в гостру сварку "з помаранчевим чоловічком і його маріонеткою". 

"Досить погана дипломатія з боку всіх в Овальному кабінеті", — відзначив оглядач.

скандал в Білому домі 28 лютого
Скриншот допису Юліана Рьопке

Нагадаємо, Зеленський зробив першу заяву після візиту до Білого дому. Він подякував Америці за підтримку.

Як відомо, після суперечки з Дональдом Трампом він достроково залишив Білий дім. У мережі показали кадри.

Володимир Зеленський США скандал Дональд Трамп ЗМІ
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