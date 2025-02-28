Сварка між Зеленським і Трампом — реакція експерта

Оглядач Bild висловив неоднозначну думку після сварки у США
Після сварки в Білому домі 28 лютого військовий оглядач Bild Юліан Рьопке назвав Ді Венса і Дональда Трампа найгіршими віцепрезидентами і президентами США. Водночас він наголосив, що Володимиру Зеленському не потрібно ступати в конфлікт.
Про це Юліан Рьопке написав у Х (Twitter).
Що каже експерт про сварку в Білому домі
"Чи є Венс і Трамп найгіршими віцепрезидентами і президентами США? Звичайно, так", — наголосив Рьопке.
Експерт вважає, що Зеленському не варто було вступати в гостру сварку "з помаранчевим чоловічком і його маріонеткою".
"Досить погана дипломатія з боку всіх в Овальному кабінеті", — відзначив оглядач.
Нагадаємо, Зеленський зробив першу заяву після візиту до Білого дому. Він подякував Америці за підтримку.
Як відомо, після суперечки з Дональдом Трампом він достроково залишив Білий дім. У мережі показали кадри.
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