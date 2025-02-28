Сварка між Зеленським і Трампом — реакція експерта

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Після сварки в Білому домі 28 лютого військовий оглядач Bild Юліан Рьопке назвав Ді Венса і Дональда Трампа найгіршими віцепрезидентами і президентами США. Водночас він наголосив, що Володимиру Зеленському не потрібно ступати в конфлікт.

Про це Юліан Рьопке написав у Х (Twitter).

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"Чи є Венс і Трамп найгіршими віцепрезидентами і президентами США? Звичайно, так", — наголосив Рьопке.

Експерт вважає, що Зеленському не варто було вступати в гостру сварку "з помаранчевим чоловічком і його маріонеткою".

"Досить погана дипломатія з боку всіх в Овальному кабінеті", — відзначив оглядач.

Скриншот допису Юліана Рьопке

Нагадаємо, Зеленський зробив першу заяву після візиту до Білого дому. Він подякував Америці за підтримку.

Як відомо, після суперечки з Дональдом Трампом він достроково залишив Білий дім. У мережі показали кадри.