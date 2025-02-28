Ссора между Зеленским и Трампом — реакция эксперта

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

После ссоры в Белом доме 28 февраля военный обозреватель Bild Юлиан Репке назвал Ди Венса и Дональда Трампа худшими вице-президентами и президентами США. В то же время он подчеркнул, что Владимиру Зеленскому не нужно вступать в конфликт.

Об этом Юлиан Репке написал в Х (Twitter).

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"Являются ли Вэнс и Трамп худшими вице-президентами и президентами США? Конечно, да", — подчеркнул Репке.

Эксперт считает, что Зеленскому не стоило вступать в острую ссору "с оранжевым человечком и его марионеткой".

"Довольно плохая дипломатия со стороны всех в Овальном кабинете", — отметил обозреватель.

Скриншот сообщения Юлиана Рёпке

Напомним, Зеленский сделал первое заявление после визита в Белый дом. Он поблагодарил Америку за поддержку.

Как известно, после спора с Дональдом Трампом он досрочно покинул Белый дом. В сети показали кадры.