Ссора между Зеленским и Трампом — реакция эксперта

Обозреватель Bild высказал неоднозначное мнение после ссоры в США
После ссоры в Белом доме 28 февраля военный обозреватель Bild Юлиан Репке назвал Ди Венса и Дональда Трампа худшими вице-президентами и президентами США. В то же время он подчеркнул, что Владимиру Зеленскому не нужно вступать в конфликт.
Об этом Юлиан Репке написал в Х (Twitter).
Что говорит эксперт о ссоре в Белом доме
"Являются ли Вэнс и Трамп худшими вице-президентами и президентами США? Конечно, да", — подчеркнул Репке.
Эксперт считает, что Зеленскому не стоило вступать в острую ссору "с оранжевым человечком и его марионеткой".
"Довольно плохая дипломатия со стороны всех в Овальном кабинете", — отметил обозреватель.
Напомним, Зеленский сделал первое заявление после визита в Белый дом. Он поблагодарил Америку за поддержку.
Как известно, после спора с Дональдом Трампом он досрочно покинул Белый дом. В сети показали кадры.
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