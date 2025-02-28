Спор между Зеленским, Трампом и Вэнсом в Белом доме — видео

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

В Белом доме в пятницу, 28 февраля, произошел спор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Кроме того, несколько реплик сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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Спор в Белом доме

Вэнс заявил, что нужно работать дипломатично.

Президент Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин оккупировал большую часть Украины, начиная с 2014 года. По его словам, в течение этого времени в США менялись лидеры.

"В 2014 году Путина никто не остановил. Он оккупировал и взял, он убил людей. С 2014 до 2022 ситуация та же самая: люди умирали на линии соприкосновения. Мы имели с ним много разговоров и мы подписали соглашение о перемирии в 2019 году. Присутствовали Макрон и Меркель. Мы подписали контракт на газ. После этого Путин нарушил перемирие и не провел обмен пленными. О какой дипломатии Джей Ди ты говоришь?" — подчеркнул украинский лидер.

Вэнс сказал, что имеет в виду дипломатию, которая положит конец уничтожению Украины. По его словам, со стороны Зеленского было неуважение прийти в Овальный кабинет и обсуждать этот вопрос перед СМИ. Вице-президент США заявил, что глава Украины "должен благодарить Трампа".

Зеленский отметил, что сейчас Штаты не чувствуют агрессию, поскольку их разделяет океан. Трамп призвал украинского лидера не говорить так.

"Вы не в позиции диктовать, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо. Вы сейчас не в очень хорошей позиции, у вас сейчас нет карт. Вы рискуете с Третьей мировой войной", — сказал лидер США.

Зеленский заявил, что не играет в умника и разговаривает абсолютно серьезно.

"То, что вы делаете, очень большое неуважение к США", — подчеркнул Трамп.

Впоследствии Вэнс начал упрекать главу Украины, что он "ни разу не поблагодарил США". По словам Трампа, Киев не побеждает и имеет много проблем.

"Мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными с самого начала. И мы благодарны, что остаемся в этом кабинете, и не только", — отметил Зеленский.

Трамп подчеркнул, что Штаты предоставили Украине 350 миллиардов долларов, если бы не эта помощь, то "война бы закончилась за две недели". Зеленский ответил, что слышал от российского диктатора уже о трех днях.

"Мы знаем, что ты не прав", — сказал Вэнс.

Трамп снова заявил, что у Зеленского "почти нет солдат".

"Мы хотим прекратить войну, но с гарантиями. Спросите у наших людей, что они думают о прекращении войны", — подчеркнул Зеленский.

Лидер США сказал, что Украина должна быть благодарной, поскольку у нее "нет козырей". По его словам, Путин мог нарушить договоренности с Обамой и Бушем, а также Байденом, а с ним — не нарушит.

"Ваши люди очень храбрые. Вы либо заключите сделку, либо мы выходим, и вам придется бороться. У вас нет карт", — добавил Трамп.

Напомним, после скандала Зеленский сделал первое заявление. Он поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Зеленский активно борется за Украину, отметив необходимость стабильного и длительного мира, а также гарантий безопасности.