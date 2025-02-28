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Президент бореться за країну — Єрмак про зустріч у Білому домі

28 лютого 2025 21:35
Карина Приходько - Редактор
Сварка Зеленського і Трампа — заява Єрмака
Андрій Єрмак і Володимир Зеленський у США. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський бореться за нашу країну. Україні потрібне сталий довготривалий мир і гарантії безпеки.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.

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Єрмак наголосив, що безпека — не просто слова, а життя і майбутнє без сирен, втрат та страху за тих, кого ми любимо. За його словами, без реальних гарантій війна повернеться. 

"Президент бореться за нашу країну, за кожного, хто захищає про справедливий та довготривалий мир. Підтримую Президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації. Крапка", — наголосив керівник ОПУ.

Він висловив вдячність тим, хто поруч і хто розуміє, що Україна — це не просто точка на карті, а Мінас-Тіріт, який тримає світ від зла. 

"Ми дуже дякуємо всьому американському народу за підтримку. Вона наближає день, коли війна стане лише спогадом", — сказав Андрій Єрмак. 

реакція Єрмака на сварку в Білому домі
Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, після сварки в Білому домі 28 лютого Володимира Зеленського підтримали багато світових лідерів. 

Так, на сторону президента стали у Польщі, Франції, Німеччині та Іспанії. 

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