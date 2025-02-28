Макрон і Вадепул підтримали Україну після суперечки Зеленського та Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Президент Франції Емманюель Макрон та заступник лідера Християнсько-демократичного союзу Німеччини Йоганн Вадепул відреагували на скандал у Білому домі. Вони підтримали лідера Володимира Зеленського та Україну.

Свої заяви вони оприлюднили в мережі у пʼятницю, 28 лютого.

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Вадепул наголосив, що його шокували кадри з Білого дому.

"Як можна так вдарити в спину президенту окупованої країни? Вільна Європа не зрадить Україну!" — заявив він.

Допис Вадепула. Фото: скриншот

Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — народ, який зазнав агресії.

"Я думаю, що ми були праві, допомагаючи Україні і накладаючи санкції на Росію три роки тому, і продовжуємо це робити. Ми повинні подякувати всім, хто допоміг, і ми повинні поважати тих, хто боровся від самого початку", — зазначив він.

Заява Макрона. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 лютого Зеленський та Трамп посварилися у Білому домі щодо війни та військової допомоги.

Також лідер США заявив, що Зеленський нібито "не готовий до миру".