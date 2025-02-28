Макрон и Вадепул поддержали Украину после спора Зеленского и Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Президент Франции Эмманюэль Макрон и заместитель лидера Христианско-демократического союза Германии Иоганн Вадепул отреагировали на скандал в Белом доме. Они поддержали лидера Владимира Зеленского и Украину.

Свои заявления они обнародовали в сети в пятницу, 28 февраля.

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Вадепул отметил, что его шокировали кадры из Белого дома.

"Как можно так ударить в спину президенту оккупированной страны? Свободная Европа не предаст Украину!" — заявил он.

Пост Вадепула. Фото: скриншот

Макрон заявил, что Россия — агрессор, а Украина — народ, который подвергся агрессии.

"Я думаю, что мы были правы, помогая Украине и накладывая санкции на Россию три года назад, и продолжаем это делать. Мы должны поблагодарить всех, кто помог, и мы должны уважать тех, кто боролся с самого начала", — отметил он.

Пост Макрона. Фото: скриншот

Напомним, 28 февраля Зеленский и Трамп поссорились в Белом доме по поводу войны и военной помощи.

Также лидер США заявил, что Зеленский якобы "не готов к миру".