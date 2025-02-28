Макрон и Вадепул поддержали Украину после спора Зеленского и Трампа

В Германии и Франции отреагировали на скандал в Белом доме
Президент Франции Эмманюэль Макрон и заместитель лидера Христианско-демократического союза Германии Иоганн Вадепул отреагировали на скандал в Белом доме. Они поддержали лидера Владимира Зеленского и Украину.
Свои заявления они обнародовали в сети в пятницу, 28 февраля.
Поддержка Украины после скандала
Вадепул отметил, что его шокировали кадры из Белого дома.
"Как можно так ударить в спину президенту оккупированной страны? Свободная Европа не предаст Украину!" — заявил он.
Макрон заявил, что Россия — агрессор, а Украина — народ, который подвергся агрессии.
"Я думаю, что мы были правы, помогая Украине и накладывая санкции на Россию три года назад, и продолжаем это делать. Мы должны поблагодарить всех, кто помог, и мы должны уважать тех, кто боролся с самого начала", — отметил он.
Напомним, 28 февраля Зеленский и Трамп поссорились в Белом доме по поводу войны и военной помощи.
Также лидер США заявил, что Зеленский якобы "не готов к миру".
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