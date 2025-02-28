Ссора Зеленского и Трампа — заявление Ермака

Андрей Ермак и Владимир Зеленский в США. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский борется за нашу страну. Украине нужен устойчивый долговременный мир и гарантии безопасности.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram.

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Ермак отметил, что безопасность — не просто слова, а жизнь и будущее без сирен, потерь и страха за тех, кого мы любим. По его словам, без реальных гарантий война вернется.

"Президент борется за нашу страну, за каждого, кто защищает справедливый и долговременный мир. Поддерживаю Президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка", — подчеркнул руководитель ОПУ.

Он выразил благодарность тем, кто рядом и кто понимает, что Украина — это не просто точка на карте, а Минас-Тирит, который держит мир от зла.

"Мы очень благодарим весь американский народ за поддержку. Она приближает день, когда война станет лишь воспоминанием", — сказал Андрей Ермак.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, после ссоры в Белом доме 28 февраля Владимира Зеленского поддержали многие мировые лидеры.

Так, на сторону президента стали в Польше, Франции, Германии и Испании.