Сварка між Зеленським і Трампом — Польща підтримала Україну

У Польщі відреагували на сварку між Зеленським і Трампом
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав Президента України Володимира Зеленського після сварки з лідером США Дональдом Трампом. Він заявив, що глава української держави не один.
Про це Дональд Туск написав у своєму Х (Twitter).
Реакція Туска на скандал Зеленського і Трампа
"Дорогий Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", — написав польський прем'єр.
Крім того, заступник голови майбутнього канцлера Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що "вільна Європа не зрадить Україну".
"Як можна так вдарити у спину президента країни, яка окупована? Сцени з Білого дому шокують", — сказав він.
Що передувало
Нагадаємо, 28 лютого між Трампом і Зеленським виникла суперечка під час зустрічі у Білому домі. США вимагає більше вдячності та поступливості від України.
Коментуючи сварку, президент США заявив, що лідери продемонстрували "відмінне шоу".
Після цього Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. За даними Bild, американський лідер вигнав главу української держави.
Читайте Новини.LIVE!