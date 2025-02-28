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У Польщі відреагували на сварку між Зеленським і Трампом

28 лютого 2025 21:02
Карина Приходько - Редактор
Сварка між Зеленським і Трампом — Польща підтримала Україну
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Карина Приходько - Редактор

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав Президента України Володимира Зеленського після сварки з лідером США Дональдом Трампом. Він заявив, що глава української держави не один.

Про це Дональд Туск написав у своєму Х (Twitter). 

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"Дорогий Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", — написав польський прем'єр. 

скандал Зеленського і Трампа
Скриншот допису Дональда Туска

Крім того, заступник голови майбутнього канцлера Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що "вільна Європа не зрадить Україну". 

"Як можна так вдарити у спину президента країни, яка окупована? Сцени з Білого дому шокують", — сказав він. 

сварка між Зеленським і Трампом
Скриншот допису Йоганна Вадерфула

Що передувало

Нагадаємо, 28 лютого між Трампом і Зеленським виникла суперечка під час зустрічі у Білому домі. США вимагає більше вдячності та поступливості від України.

Коментуючи сварку, президент США заявив, що лідери продемонстрували "відмінне шоу"

Після цього Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. За даними Bild, американський лідер вигнав главу української держави.

Володимир Зеленський скандал Дональд Трамп Білий дім Дональд Туск
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