Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Відмінне шоу — Трамп пожартував після суперечки з Зеленським arrow

Відмінне шоу — Трамп пожартував після суперечки з Зеленським

28 лютого 2025 20:43
Карина Приходько - Редактор
Зустріч Трампа і Зеленського — президент США висловився про суперечку
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Фото: REUTERS/Brian Snyder
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп зробив заяву після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі. Він назвав це "відмінним шоу".

Про це повідомляють Telegram-канали.

Читайте також:

Що каже Трамп про суперечку з Зеленським

Коментуючи суперечку із Зеленським, Трамп пожартував і сказав, що вони продемонстрували "відмінне шоу". 

Крім того, президент США заявив, що український лідер "проявив неповагу до Америки" в Овальному кабінеті. За його словами, Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучені США, адже він "відчуває велику перевагу у переговорах". 

"Я не хочу переваги, я хочу миру", — наголосив Дональд Трамп. 

Після цього з'явилась інформація, що Зеленський достроково покинув Білий дім. 

Водночас в Україні вже почали реагувати на розмову лідерів. Так, співзасновника "Монобанку" Олег Гороховський написав: "Не знаю, що робити. Поміняв долари на фунти". 

сварка Зеленського і Трампа
Скриншот допису Олега Гороховського

Нагадаємо, між Трампом і Зеленським трапилася суперечка під час зустрічі в Білому домі. Вона стосувалась війни та військової допомоги.

Володимир Зеленський США скандал Дональд Трамп Білий дім
Реклама
Реклама
Реклама