Зустріч Трампа і Зеленського — президент США висловився про суперечку

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп зробив заяву після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі. Він назвав це "відмінним шоу".

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Коментуючи суперечку із Зеленським, Трамп пожартував і сказав, що вони продемонстрували "відмінне шоу".

Крім того, президент США заявив, що український лідер "проявив неповагу до Америки" в Овальному кабінеті. За його словами, Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучені США, адже він "відчуває велику перевагу у переговорах".

"Я не хочу переваги, я хочу миру", — наголосив Дональд Трамп.

Після цього з'явилась інформація, що Зеленський достроково покинув Білий дім.

Водночас в Україні вже почали реагувати на розмову лідерів. Так, співзасновника "Монобанку" Олег Гороховський написав: "Не знаю, що робити. Поміняв долари на фунти".

Скриншот допису Олега Гороховського

Нагадаємо, між Трампом і Зеленським трапилася суперечка під час зустрічі в Білому домі. Вона стосувалась війни та військової допомоги.