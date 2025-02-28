Зустріч Трампа і Зеленського — президент США висловився про суперечку

Відмінне шоу — Трамп пожартував після суперечки з Зеленським
Президент США Дональд Трамп зробив заяву після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі. Він назвав це "відмінним шоу".
Про це повідомляють Telegram-канали.
Що каже Трамп про суперечку з Зеленським
Коментуючи суперечку із Зеленським, Трамп пожартував і сказав, що вони продемонстрували "відмінне шоу".
Крім того, президент США заявив, що український лідер "проявив неповагу до Америки" в Овальному кабінеті. За його словами, Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучені США, адже він "відчуває велику перевагу у переговорах".
"Я не хочу переваги, я хочу миру", — наголосив Дональд Трамп.
Після цього з'явилась інформація, що Зеленський достроково покинув Білий дім.
Водночас в Україні вже почали реагувати на розмову лідерів. Так, співзасновника "Монобанку" Олег Гороховський написав: "Не знаю, що робити. Поміняв долари на фунти".
Нагадаємо, між Трампом і Зеленським трапилася суперечка під час зустрічі в Білому домі. Вона стосувалась війни та військової допомоги.
Читайте Новини.LIVE!