Встреча Трампа и Зеленского — президент США высказался о споре

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп сделал заявление после спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Он назвал это "отличным шоу".

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Комментируя спор с Зеленским, Трамп пошутил и сказал, что они продемонстрировали "отличное шоу".

Кроме того, президент США заявил, что украинский лидер "проявил неуважение к Америке" в Овальном кабинете. По его словам, Зеленский не готов к миру, если к нему привлечены США, ведь он "чувствует большое преимущество в переговорах".

"Я не хочу преимущества, я хочу мира", — подчеркнул Дональд Трамп.

После этого появилась информация, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

В то же время в Украине уже начали реагировать на разговор лидеров. Так, соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский написал: "Не знаю, что делать. Поменял доллары на фунты".

Скриншот сообщения Олега Гороховского

Напомним, между Трампом и Зеленским случился спор во время встречи в Белом доме. Он касался войны и военной помощи.