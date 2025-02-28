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В Польше отреагировали на ссору между Зеленским и Трампом

28 февраля 2025 21:02
Карина Приходько - Редактор
Ссора между Зеленским и Трампом — Польша поддержала Украину
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Карина Приходько - Редактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал Президента Украины Владимира Зеленского после ссоры с лидером США Дональдом Трампом. Он заявил, что глава украинского государства не один.

Об этом Дональд Туск написал в своем Х (Twitter).

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"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки", — написал польский премьер.

скандал Зеленського і Трампа
Скриншот сообщения Дональда Туска

Кроме того, заместитель председателя будущего канцлера Германии Иоганн Вадефул заявил, что "свободная Европа не предаст Украину".

"Как можно так ударить в спину президента страны, которая оккупирована? Сцены из Белого дома шокируют", — сказал он.

сварка між Зеленським і Трампом
Скриншот сообщения Иоганна Вадефула

Что предшествовало

Напомним, 28 февраля между Трампом и Зеленским возник спор во время встречи в Белом доме. США требует больше благодарности и уступчивости от Украины.

Комментируя ссору, президент США заявил, что лидеры продемонстрировали "отличное шоу".

После этого Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. По данным Bild, американский лидер выгнал главу украинского государства.

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