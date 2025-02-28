Ссора между Зеленским и Трампом — Польша поддержала Украину

В Польше отреагировали на ссору между Зеленским и Трампом
Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал Президента Украины Владимира Зеленского после ссоры с лидером США Дональдом Трампом. Он заявил, что глава украинского государства не один.
Об этом Дональд Туск написал в своем Х (Twitter).
Реакция Туска на скандал Зеленского и Трампа
"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки", — написал польский премьер.
Кроме того, заместитель председателя будущего канцлера Германии Иоганн Вадефул заявил, что "свободная Европа не предаст Украину".
"Как можно так ударить в спину президента страны, которая оккупирована? Сцены из Белого дома шокируют", — сказал он.
Что предшествовало
Напомним, 28 февраля между Трампом и Зеленским возник спор во время встречи в Белом доме. США требует больше благодарности и уступчивости от Украины.
Комментируя ссору, президент США заявил, что лидеры продемонстрировали "отличное шоу".
После этого Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. По данным Bild, американский лидер выгнал главу украинского государства.
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