Трамп выдвинул условие для возобновления переговоров с Зеленским

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал условие, которое необходимо для возобновления переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Между политиками в пятницу, 28 февраля, вспыхнул скандал в Белом доме.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам лидера США, для возобновления разговора Зеленский должен сказать, что хочет мира.

"А не Путин то, Путин се, негативные вещи, у него нет карт", — заявил Трамп.

Он снова повторил, что Зеленский якобы "не выглядел человеком, который хочет мира". Трамп добавил, что хочет мира, а не десятилетней войны.

Напомним, в Белом доме состоялся горячий спор между Зеленским и Трампом. Также несколько замечаний сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Кроме того, Вэнс ответил на вопрос Зеленского относительно того, был ли он в Украине, заявив, что "видел все в сторис".