Венс відповів Зеленському, що бачив війну в Україні лише через сторіз

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс відповів на запитання Президента Володимира Зеленського, чи був він в Україні. За його словами, він "бачив все у сторіз".

Про це Джей Ді Венс під час зустрічі в Білому домі у пʼятницю, 28 лютого.

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Зеленський зазначив, що Венс не був в Україні, тому не бачив, що насправді відбувається.

"Я був. Я бачив ці сторіз і знаю, що буде, якщо ви привезете людей на пропагандистський тур", — заявив віцепрезидент США.

Український лідер не стримався та промовив про себе лайливе слово.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, з чого почалася суперечка між Трампом, Венсом та Зеленським у Білому домі.

Також американський сенатор Адам Шифф назвав очільника Білого дому боягузом.