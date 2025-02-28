Повна текстова розшифровка сварки Зеленського з Трампом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Під час зустрічі у Білому домі між Зеленським, Трампом та Венсом виникла гаряча суперечка. Йшлося про війну в Україні.

Новини.LIVE публікують повну розшифровку суперечки між лідерами країн.

Читайте також:

Суперечка Зеленського з Трампом та Венсом

Венс: — Ви їздили до Пенсільванії та брали участь у передвиборчій кампанії опозиційних сил у жовтні. Висловіть трохи подяки Сполученим Штатам та президентові, який намагається врятувати вашу країну.

Зеленський: — Якщо ви збираєтеся так голосно говорити про війну...

Трамп: — Він голосно не говорить. Ваша країна перебуває у великій біді.

Зеленський: — Чи можу я відповісти?

Трамп: — Ні, ви вже багато наговорили. Ваша країна перебуває у великій біді. Ви не виграєте цей конфлікт.

Зеленський: — Пане президенте, ми залишаємося у своїй країні, ми залишаємось сильними від самого початку війни, ми були одні і ми вдячні. Я говорив "дякую" у цьому кабінеті...

Трамп: — Пане президенте, ми дали вам 350 млрд доларів, ми дали вам військове обладнання. Якби у вас не було нашого військового обладнання, ця війна закінчилася б за два тижні.

Зеленський: — За три дні я про це чув від Путіна.

Трамп: — Нам буде дуже складно вести справи таким чином.

Венс: — Просто скажіть спасибі!

Зеленський: — Я говорив це багато разів.

Трамп: — Вам потрібно бути вдячним. Ваші люди вмирають, у вас закінчуються війська, а ви нам кажете: "Я не хочу припинення вогню, я хочу те, я хочу це". Якщо ми укладемо угоду про припинення вогню зараз, ваші люди припинять помирати. Припинення вогню настане швидше, ніж мирна угода.

Зеленський: — Запитайте наших людей, що вони гадають про припинення вогню.

Трамп: — Це було з Обамою. Він дав вам покривала, а я вам відправив Джавеліни. Вам потрібно бути вдячнішим.

Нагадаємо, відео суперечки українського лідера з американцями опублікували в мережі. Між політиками виникла суперечка щодо підтримки Києва та ситуації на фронті.

Президент Франції Емманюель Макрон та Йоганн Вадепул відреагували на скандал у Білому домі. Вони підтримали Президента України Володимира Зеленського.