Полная текстовая расшифровка ссоры Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во время встречи в Белом доме между Зеленским, Трампом и Вэнсом возник горячий спор. Речь шла о войне в Украине.

Новини.LIVE публикуют полную расшифровку спора между лидерами стран.

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Спор Зеленского с Трампом и Вэнсом

Вэнс: — Вы ездили в Пенсильванию и участвовали в предвыборной кампании оппозиционных сил в октябре. Выразите немного благодарности Соединенным Штатам и президенту, который пытается спасти вашу страну.

Зеленский: — Если вы собираетесь так громко говорить о войне...

Трамп: — Он громко не говорит. Ваша страна находится в большой беде.

Зеленский: — Могу ли я ответить?

Трамп: — Нет, вы уже много наговорили. Ваша страна находится в большой беде. Вы не выиграете этот конфликт.

Зеленский: — Господин президент, мы остаемся в своей стране, мы остаемся сильными с самого начала войны, мы были одни и мы благодарны. Я говорил "спасибо" в этом кабинете...

Трамп: — Господин президент, мы дали вам 350 млрд долларов, мы дали вам военное оборудование. Если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война закончилась бы за две недели.

Зеленский: — За три дня я об этом слышал от Путина.

Трамп: — Нам будет очень сложно вести дела таким образом.

Вэнс: — Просто скажите спасибо!

Зеленский: — Я говорил это много раз.

Трамп: — Вам нужно быть благодарным. Ваши люди умирают, у вас заканчиваются войска, а вы нам говорите: "Я не хочу прекращения огня, я хочу то, я хочу это". Если мы заключим соглашение о прекращении огня сейчас, ваши люди перестанут умирать. Прекращение огня наступит быстрее, чем мирное соглашение.

Зеленский: — Спросите наших людей, что они думают о прекращении огня.

Трамп: — Это было с Обамой. Он дал вам покрывала, а я вам отправил Джавелины. Вам нужно быть более благодарным.

Напомним, видео спора украинского лидера с американцами опубликовали в сети. Между политиками возник спор относительно поддержки Киева и ситуации на фронте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Иоганн Вадепул отреагировали на скандал в Белом доме. Они поддержали Президента Украины Владимира Зеленского.