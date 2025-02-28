Вэнс ответил Зеленскому, что видел войну в Украине только через сториз

Вэнс заявил, что видел войну в Украине из "сторис"
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс ответил на вопрос Президента Владимира Зеленского, был ли он в Украине. По его словам, он "видел все в сторис".
Об этом Джей Ди Вэнс во время встречи в Белом доме в пятницу, 28 февраля.
Вэнс видел войну в Украине через "сторис"
Зеленский отметил, что Вэнс не был в Украине, поэтому не видел, что на самом деле происходит.
"Я был. Я видел эти сторис и знаю, что будет, если вы привезете людей на пропагандистский тур", — заявил вице-президент США.
Украинский лидер не сдержался и сказал о себе бранное слово.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, с чего начался спор между Трампом, Вэнсом и Зеленским в Белом доме.
Также американский сенатор Адам Шифф назвал главу Белого дома трусом.
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