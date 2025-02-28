Вэнс ответил Зеленскому, что видел войну в Украине только через сториз

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс ответил на вопрос Президента Владимира Зеленского, был ли он в Украине. По его словам, он "видел все в сторис".

Об этом Джей Ди Вэнс во время встречи в Белом доме в пятницу, 28 февраля.

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Зеленский отметил, что Вэнс не был в Украине, поэтому не видел, что на самом деле происходит.

"Я был. Я видел эти сторис и знаю, что будет, если вы привезете людей на пропагандистский тур", — заявил вице-президент США.

Украинский лидер не сдержался и сказал о себе бранное слово.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, с чего начался спор между Трампом, Вэнсом и Зеленским в Белом доме.

Также американский сенатор Адам Шифф назвал главу Белого дома трусом.