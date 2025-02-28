Сварка Трампа і Зеленського — реакція сенатора США

Герой і боягуз — сенатор США про скандал Зеленського і Трампа
Після сварки Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа багато світових посадовців стали на сторону глави української держави. Так, американський сенатор Адам Шифф назвав очільника Білого дому боягузом.
Про це Адам Шифф написав у своєму Х (Twitter).
Реакція сенатора США на скандал між Трампом і Зеленським
"Сьогодні в Овальному кабінеті зустрічалися герой і боягуз. А коли зустріч завершилась, герой повернеться додому, в Україну", — написав Адам Шифф.
Нагадаємо, у Польщі відреагували на сварку між Зеленським і Трампом. Дональд Туск висловив підтримку Україні.
Крім того, скандал у Білому домі прокоментували в Німеччині та Франції. Вони підтримали лідера Володимира Зеленського.
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