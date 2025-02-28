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Герой і боягуз — сенатор США про скандал Зеленського і Трампа

28 лютого 2025 21:30
Карина Приходько - Редактор
Сварка Трампа і Зеленського — реакція сенатора США
Сенатор США Адам Шифф. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Після сварки Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа багато світових посадовців стали на сторону глави української держави. Так, американський сенатор Адам Шифф назвав очільника Білого дому боягузом.

Про це Адам Шифф написав у своєму Х (Twitter).

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"Сьогодні в Овальному кабінеті зустрічалися герой і боягуз. А коли зустріч завершилась, герой повернеться додому, в Україну", — написав Адам Шифф. 

сварка в Білому домі
Скриншот допису Адама Шиффа

Нагадаємо, у Польщі відреагували на сварку між Зеленським і Трампом. Дональд Туск висловив підтримку Україні. 

Крім того, скандал у Білому домі прокоментували в Німеччині та Франції. Вони підтримали лідера Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський США скандал Дональд Трамп Сенат
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