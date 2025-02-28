Сварка Трампа і Зеленського — реакція сенатора США

Сенатор США Адам Шифф. Фото: Reuters

Після сварки Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа багато світових посадовців стали на сторону глави української держави. Так, американський сенатор Адам Шифф назвав очільника Білого дому боягузом.

Про це Адам Шифф написав у своєму Х (Twitter).

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"Сьогодні в Овальному кабінеті зустрічалися герой і боягуз. А коли зустріч завершилась, герой повернеться додому, в Україну", — написав Адам Шифф.

Скриншот допису Адама Шиффа

Нагадаємо, у Польщі відреагували на сварку між Зеленським і Трампом. Дональд Туск висловив підтримку Україні.

Крім того, скандал у Білому домі прокоментували в Німеччині та Франції. Вони підтримали лідера Володимира Зеленського.